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В Дагестане умер пострадавший при взрыве газа в доме подросток

Минздрав Дагестана: подросток 14 лет умер в больнице после взрыва газа в доме в Дербенте
Фото: procuratura05 / Telegram
Фото: procuratura05 / Telegram

Четырнадцатилетний подросток, получивший ожоги 95% тела в результате взрыва газа в доме в Дербенте, умер в больнице. Об этом сообщил Минздрав Дагестана.

«После девяти часов интенсивной терапии, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребенка 14 лет, получившего ожоги при хлопке газа в городе Дербенте», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве добавили, что состояние подростка с самого начала «оценивалось как крайне тяжелое» из-за почти стопроцентного поражения площади тела и необходимости в искусственной вентиляции легких.

Днем 12 августа в жилом доме в Дербенте произошел взрыв газа, в результате которого пострадала семья из пяти человек, трое из них — дети. Двух других выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничего не угрожает. Взрослые находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации: у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины — 60% поверхности тела, добавили в ведомстве.

9 августа в Махачкале взорвался газ в пятиэтажном доме. На момент взрыва в квартире не было людей. При этом пострадали не менее четырех человек, в том числе двое детей. В квартире были разрушены межкомнатные перегородки, образовались трещины на несущих конструкциях и на стенах лестничной клетки, были выбиты окна с третьего по пятый подъезд, в общей сложности в 21 квартире, повреждены шесть припаркованных во дворе автомобилей.

Теги
Дагестан Минздрав взрыв газа Дербент