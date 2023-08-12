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Семья из пяти человек пострадала при взрыве газа в доме в Дагестане

В жилом доме в Дагестане взорвался газ, ребенок получил ожоги 95% тела
Фото: procuratura05 / Telegram
Фото: procuratura05 / Telegram

В жилом доме в дагестанском городе Дербент произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек, двое из них — дети, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ЧП произошло по адресу: улица Шахбазова, дом 61, сообщение об этом поступило в МЧС в 7:15 мск.

В пресс-службе минздрава региона заявили «РИА Новости», что среди пострадавших трое детей и двое взрослых. У 14-летнего ребенка ожоги 95% поверхности тела, он находится в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Двух других детей выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничего не угрожает.

Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации: у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины — 60% поверхности тела, добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Дагестана.

9 августа в Дагестане вновь взорвался газ, это произошло в пятиэтажном доме в Махачкале на улице Айвазовского. На момент взрыва в квартире людей не было, сообщали в МЧС. При этом пострадали не менее четырех человек, в том числе двое детей, рассказали ТАСС в администрации муниципалитета,

В квартире были разрушены межкомнатные перегородки, образовались трещины на несущих конструкциях и на стенах лестничной клетки, были выбиты окна с третьего по пятый подъезд, в общей сложности в 21 квартире, повреждены шесть припаркованных во дворе автомобилей.

Теги
Дагестан Дербент взрыв газа ожоги новости
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