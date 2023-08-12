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Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище
Прощание с актрисой Верой Васильевой
Прощание с актрисой Верой Васильевой (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС. Актриса умерла 9 августа в возрасте 97 лет.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище и пришла в Театр сатиры. В марте этого года актриса отметила юбилей — она прослужила в этом театре 75 лет.

Звание народной артистки СССР Васильевой дали в 1986 году. Также она была удостоена орденов «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвертой степеней, а также орденов Почета и Дружбы. Среди театральных наград Васильевой «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», премия «Кумир» и многие другие.

Васильева сыграла графиню Альмавиву в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», который в 1968 году поставил худрук театра Валентин Плучек по пьесе Пьера Бомарше. В последние годы Васильева играла в моноспектакле «Вера» по собственным мемуарам.

Кто пришел проститься с Верой Васильевой. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Помимо театра, актриса также играла в кино. Ее первой работой стала эпизодическая роль в фильме «Близнецы» 1945 года, а позже она исполнила роль Анастасии Гусенковой в картинке «Сказание о земле Сибирской», за что была удостоена Сталинской премии.

Васильева озвучивала героев около десятка мультфильмов, в том числе была голосом Медведицы в «Умка ищет друга», мамы Васи Куролесова в «Приключениях Васи Куролесова», мамы Элли в «Волшебнике Изумрудного города».

Вера Васильева в роли Настеньки в фильме &laquo;Сказание о земле Сибирской&raquo; Вера Васильева в &laquo;Чук и Гек&raquo; Вера Васильева и Владимир Ушаков в фильме &laquo;Свадьба с приданым&raquo; Вера Васильева в фильме &laquo;Похождения зубного врача&raquo; Вера Васильева в детективном сериале &laquo;Следствие ведут Знатоки&raquo; Вера Васильева (слева) и Вера Глаголева в фильме &laquo;Выйти замуж за капитана&raquo; Вера Васильева и Александр Абдулов в мелодраме &laquo;Карнавал&raquo; Вера Васильева в спектакле&nbsp;&laquo;Пиковая дама&raquo; Вера Васильева в&nbsp;спектакле&nbsp;&laquo;Однажды в Париже&raquo;

Теги
Вера Васильева Новодевичье кладбище
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