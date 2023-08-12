Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Прощание с актрисой Верой Васильевой (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС. Актриса умерла 9 августа в возрасте 97 лет.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище и пришла в Театр сатиры. В марте этого года актриса отметила юбилей — она прослужила в этом театре 75 лет.

Звание народной артистки СССР Васильевой дали в 1986 году. Также она была удостоена орденов «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвертой степеней, а также орденов Почета и Дружбы. Среди театральных наград Васильевой «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», премия «Кумир» и многие другие.

Васильева сыграла графиню Альмавиву в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», который в 1968 году поставил худрук театра Валентин Плучек по пьесе Пьера Бомарше. В последние годы Васильева играла в моноспектакле «Вера» по собственным мемуарам.

Помимо театра, актриса также играла в кино. Ее первой работой стала эпизодическая роль в фильме «Близнецы» 1945 года, а позже она исполнила роль Анастасии Гусенковой в картинке «Сказание о земле Сибирской», за что была удостоена Сталинской премии.

Васильева озвучивала героев около десятка мультфильмов, в том числе была голосом Медведицы в «Умка ищет друга», мамы Васи Куролесова в «Приключениях Васи Куролесова», мамы Элли в «Волшебнике Изумрудного города».