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Кто пришел проститься с Верой Васильевой. Фоторепортаж

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Верой Васильевой

В Театре сатиры в Москве прошла церемония прощания с Верой Васильевой. Народная артистка СССР умерла 9 августа, ей было 97 лет. Кто пришел проститься с актрисой — в фоторепортаже РБК
Крестница Васильевой Дарья Милославская.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Крестница Васильевой Дарья Милославская.

Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт и Дарья Милославская.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт и Дарья Милославская.

Народный артист России Юрий Васильев.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Народный артист России Юрий Васильев.

Дарья Милославская и политолог Сергей Караганов.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Дарья Милославская и политолог Сергей Караганов.

Актер Максим Аверин.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Максим Аверин.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой.

Дарья Милославская (слева) и актриса Алена Яковлева.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Дарья Милославская (слева) и актриса Алена Яковлева.

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Актер, народный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Виктор Золотовицкий.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер, народный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Виктор Золотовицкий.

Актриса Ирина Кострова.

Актриса Ирина Кострова.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
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