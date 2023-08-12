Кто пришел проститься с Верой Васильевой. Фоторепортаж
В Театре сатиры в Москве прошла церемония прощания с Верой Васильевой. Народная артистка СССР умерла 9 августа, ей было 97 лет. Кто пришел проститься с актрисой — в фоторепортаже РБК
Крестница Васильевой Дарья Милославская.
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт и Дарья Милославская.
Народный артист России Юрий Васильев.
Дарья Милославская и политолог Сергей Караганов.
Актер Максим Аверин.
Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой.
Дарья Милославская (слева) и актриса Алена Яковлева.
Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Актер, народный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Виктор Золотовицкий.
Актриса Ирина Кострова.