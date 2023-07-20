Взрыв в Ступино с шестью погибшими устроил мужчина, чтобы убить семью

СК: взрыв газа в пятиэтажке в Ступино устроил мужчина, чтобы убить жену и детей

Фото: СК РФ по Московской области

Взрыв газа в Ступино, в результате которого погибли шесть человек и пострадали четыре, устроил мужчина, чтобы убить жену и детей, сообщило управление Следственного комитета по Московской области. Ведомство завершило расследование.

Взрыв произошел в апреле 2022 года. По версии следствия, житель Ступино решил убить жену и детей из-за частых семейных ссор. Он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите и, спрятавшись в туалете, «произвел воспламенение газовоздушной смеси». Произошел мощный взрыв, обрушился подъезд пятиэтажки. В числе погибших оказались жена и двое детей обвиняемого.

Мужчина обвиняется в убийстве шести человек общеопасным способом, а также покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества (п. «а», «в, «е» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30 п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 2 ст. 167 УК). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.