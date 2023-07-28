На Курилах турист упал со скалы

МЧС: на Курилах турист сорвался со скалы и получил травму головы

На острове Кунашир (Курильские острова) турист сорвался с обрыва, сообщило управление МЧС по Сахалинской области.

Пожилой мужчина упал со скалы во время движения незарегистрированой туристической группы по маршруту Горячий Пляж — Водопады «Тысяча капель». Он получил травму головы.

На место происшествия выехали четыре спасателя. Они оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу в Южно-Курильске в 20:05 по сахалинскому времени (12:05 мск) 27 июля.

Позже в тот же день в акватории Тихого океана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощущались на территории четырех населенных пунктов — города Курильска, поселка городского типа Южно-Курильска, а также сел Малокурильское и Буревестник. Тревога цунами не объявлялась, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.