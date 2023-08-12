В Минобороны сообщили об отражении семи атак ВСУ на купянском направлении

Российские военные отразили семь атак ВСУ на купянском направлении за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский. Его слова приводит «РИА Новости».

За день ВСУ провела четыре контратаки силами подразделений 14-й и 41-й отдельных механизированных бригад и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на позиции российских войск в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка.

«Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы», — сказал Зыбинский.

ВСУ также провели три атаки в районе населенного пункта Новоселовское (Сватовский район ЛНР) штурмовыми группами 44-й и 32-й отдельных механизированных бригад в полосе обороны первой танковой армии.

«Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери его составили до взвода живой силы», — сказал начальник пресс-центра.

11 августа Минобороны сообщило, что российская армия продолжает наступление на купянском направлении в Харьковской области Украины. О продвижении в этом районе военное ведомство сообщает уже несколько дней подряд.



Вместе с этим украинские власти призвали жителей Купянского района Харьковской области эвакуироваться, исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич попросил их покинуть свои дома.



Предварительно мера затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей, всех обещают обеспечить временным жильем на более безопасных территориях Украины.