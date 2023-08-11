В Одессе задержали двух молдаван, пытавшихся вывезти украинцев из страны
В Одессе задержали двух граждан Молдавии, которые пытались вывезти двух украинцев за границу, сообщает телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.
Украинцев спрятали под сиденьями минивэна. Как сообщает ведомство, они признались, что нашли иностранцев-перевозчиков через телеграм-канал и заплатили им $4500, чтобы покинуть территорию страны.
«В итоге «экстремальный» канал незаконной переправки в Одесскую область заблокирован», — говорится в сообщении.
24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение. На следующий день президент страны Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. На ее время выезд мужчин призывного возраста с Украины запретили.
Сроки военного положения и мобилизации продлевались несколько раз, последний раз — в середине июля на 90 дней.
Во время действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта.