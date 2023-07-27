Верховная рада продлила на 90 дней режим военного положения на Украине

Верховная рада продлила еще на 90 дней военное положение на Украине

Фото: София Гатилова / Reuters

Депутаты украинского парламента продлили еще на 90 дней действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Военное положение было введено на Украине 24 февраля 2022 года, в день начала российской специальной военной операции.

На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

После этого Верховная рада регулярно продлевала действие режима военного положения.

Последний раз это произошло 2 мая 2023 года.

Во время действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, в стране могут запретить деятельность некоторых политических партий.

Как писало издание «Страна», продление военного положения на осень 2023 года приведет к отмене парламентских выборов, которые должны были состояться в последнее воскресенье октября. По конституции страны, выборы во время военного положения не допускаются.

«Следующие по графику — президентские выборы. Они должны состояться в конце марта 2024 года», — пишет издание уточняя, что если военное положение будет продлено еще раз, отменятся и выборы президента, поскольку невозможно будет начать в срок предвыборную кампанию.