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Вьетнам экстрадировал обвиняемого в наркоторговле россиянина

МВД России: власти Вьетнама экстрадировали обвиняемого в наркоторговле россиянина
Даниил Колодницкий
Даниил Колодницкий (Фото: МВД России)

Власти Вьетнама экстрадировали гражданина России Даниила Колодницкого, обвиняемого в наркоторговле, сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, в период с сентября по ноябрь 2018 года Колодницкий участвовал в деятельности группы, распространяющей наркотики на территории Москвы. Вещества продавались через интернет-магазин на платформе Hydra. Участникам группы вменяется шесть преступлений, связанных со сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки.

Колодницкого обвинили в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере в составе группы. Он скрылся от следствия за границей. В 2020 году его объявили в международный розыск. В следующем году россиянина нашли во Вьетнаме.

По запросу Генеральной прокуратуры России власти Вьетнама начали процедуру экстрадиции Колодницкого. В аэропорту Ханоя россиянина передали сотрудникам бюро Интерпола МВД и ФСИН.

В конце июня следователи МВД изъяли 240 кг наркотиков и лабораторное оборудование у 28 участников организованной преступной группировки, действовавшей в семи регионах России — Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областях в период с февраля 2021 года по март 2023 года. Преступное сообщество за это время совершило не менее 61 преступления.

По версии следствия, ОПГ состояла из нескольких подразделений, одно из них организовало работу нарколаборатории в Ивановской области. Наркотики с помощью закладок передавались курьерам, которые доставляли товар в регионы. После этого местные дилеры продавали наркотики через онлайн-магазин в даркнете.

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Против 28 участников группировки возбудили дело по ст. 210 УК (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем) и ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Теги
Вьетнам экстрадиция МВД россияне наркотики
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