Турция депортировала двух россиян за аренду водных скутеров без лицензии

Власти Турции депортировали двух россиян из Антальи за аренду водных скутеров без лицензии

Фото: Marcel Kusch / dpa / Global Look Press

Власти Турции депортировали двух россиян из-за их незаконного бизнеса, связанного со сдачей водных скутеров в аренду, сообщает агентство DHA.

В ходе расследования, проведенного береговой охраной в районе курорта Кемер Антальи, выяснилось, что четыре россиянина сдавали в аренду водные мотоциклы иностранцам по €320 за три часа. Клиентов они находили через социальные сети. Соответствующей лицензии на этот бизнес у них не было. Шесть гидроциклов конфисковали.

Двух россиян направили в Департамент по миграции для последующей депортации, еще двое подозреваемых находятся в розыске.

РБК направил запрос в посольство России в Турции.

18 апреля двух россиян депортировали с индонезийского острова Бали за вечеринку, на которой, предположительно. употреблялись наркотики. При этом сотрудники правоохранительных органов во время обыска виллы, где проходила вечеринка, не нашли доказательств наличия наркотических средств, «потому что они были израсходованы».