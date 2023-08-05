branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
В России начнут выпуск тяжелых дронов «Партизан» Политика, 14:44
Звезда НБА и сборной Испании пропустит ЧМ из-за ментальных проблем Спорт, 14:36
Обнаруженный флотом беспилотник у Севастополя уничтожили Политика, 14:35
Число жертв оползня в Грузии достигло 12 Общество, 14:27
Путин поздравил летчика-ветерана со столетним юбилеем Общество, 14:18
Дело «крабового короля» о контрабанде на 2,6 млрд руб. передали в суд Бизнес, 14:07
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Российские гандболистки выиграли матч на Играх стран СНГ со счетом 76:1 Спорт, 14:01
Минобороны объявило о взятии поселка Новоселовское в ЛНР Политика, 13:41
Генпрокуратура подала иск к владельцам производства оптики для танков Бизнес, 13:33
Анна Щербакова приступила к тренировкам после перенесенного мононуклеоза Спорт, 13:32
NASA сообщило о восстановлении связи с зондом «Вояджер-2» Технологии и медиа, 13:30
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:22
Скрывавшегося 11 лет итальянского мафиози арестовали благодаря футболу Спорт, 13:22
Общество ,  
0 

Турция депортировала двух россиян за аренду водных скутеров без лицензии

Власти Турции депортировали двух россиян из Антальи за аренду водных скутеров без лицензии
Фото: Marcel Kusch / dpa / Global Look Press
Фото: Marcel Kusch / dpa / Global Look Press

Власти Турции депортировали двух россиян из-за их незаконного бизнеса, связанного со сдачей водных скутеров в аренду, сообщает агентство DHA.

В ходе расследования, проведенного береговой охраной в районе курорта Кемер Антальи, выяснилось, что четыре россиянина сдавали в аренду водные мотоциклы иностранцам по €320 за три часа. Клиентов они находили через социальные сети. Соответствующей лицензии на этот бизнес у них не было. Шесть гидроциклов конфисковали.

Двух россиян направили в Департамент по миграции для последующей депортации, еще двое подозреваемых находятся в розыске.

РБК направил запрос в посольство России в Турции.

18 апреля двух россиян депортировали с индонезийского острова Бали за вечеринку, на которой, предположительно. употреблялись наркотики. При этом сотрудники правоохранительных органов во время обыска виллы, где проходила вечеринка, не нашли доказательств наличия наркотических средств, «потому что они были израсходованы».

Теги
Анталья Турция депортация незаконный бизнес
Материалы по теме
Число туристов в российских отелях на 15% превысило допандемийный уровень
Бизнес
Молдавия депортировала главу Союза адвокатов России Трунова
Политика
Двух россиян депортируют с Бали за танцы в индуистском храме
Общество