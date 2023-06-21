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Общество ,  
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МВД изъяло 240 кг наркотиков у организованной преступной группировки

МВД России изъяло 240 кг наркотиков у 28 членов организованной преступной группировки

МВД изъяло 240 кг наркотиков у организованной преступной группировки
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Следователи МВД изъяли 240 кг наркотиков у 28 участников организованной преступной группировки (ОПГ), действовавшей в семи регионах России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Следователями и полицейскими из незаконного оборота изъято более 240 кг наркотических средств, а также большое количество лабораторного оборудования», — говорится в сообщении.

По версии следователей, ОПГ состояла из нескольких подразделений. Одно из них организовало работу нарколаборатории в Ивановской области. Наркотики с помощью закладок передавались курьерам, которые доставляли товар в регионы. После этого местные дилеры продавали наркотики через онлайн-магазин в теневом сегменте интернета.

ОПГ действовала в Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областях в период с февраля 2021 года по март 2023 года. По предварительным данным, преступное сообщество за это время совершило не менее 61 преступления.

Против 28 участников группировки возбудили дело по ст. 210 УК «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем» и 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 22 фигуранта заключены под стражу, в отношении остальных была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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