Банки в четырех российских регионах смогут работать по принципам ислама

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Закон, который устанавливает в Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне правовые основы для партнерского финансирования, вступил в силу с 1 сентября.

Документ регулирует механизм исламского банкинга, который и называют партнерским финансированием, поскольку в его основе лежит принцип партнерства банка и его клиентов в распределении прибыли и убытка

Согласно закону, финансовые организации и юрлица, участвующие в эксперименте по внедрению исламского банкинга, смогут привлекать денежные средства физических и юридических лиц в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление, а также предоставлять займы физическим и юридическим лицам, финансировать приобретение товаров и недвижимости через предоставление отсрочки, выступать поручителями в пользу третьих лиц. Помимо этого в законе есть нормы, которые позволяют заключившим договор с банками-участниками эксперимента договор купли-продажи жилья направить на его оплату материнский капитал.

В то же время участники эксперимента не смогут устанавливать вознаграждение в виде процентной ставки при заключении сделок, но смогут получать вознаграждение «в виде переменной величины», значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения сделок, следует из текста закона. Им также запрещается инвестировать в азартные игры, заниматься производством табака, алкоголя, оружия и боеприпасов и их торговлей.

Отказывать физическим и юридическим лицам в партнерском финансировании на основании социальной, расовой, языковой и религиозной деятельности законом запрещено.

Исламский банкинг — способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными принципами ислама. В частности, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также запрещает инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых типов мяса.

Эксперимент по внедрению партнерского финансирования в России продлится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. Правительство по согласованию с Банком России может расширить территорию проведения эксперимента.

Центробанк также сможет устанавливать дополнительные требования к деятельности участника эксперимента, в том числе нормативы, порядок их расчета и их значения, дополнительные требования к порядку определения размера собственных средств (чистых активов), коэффициенты риска по отдельным видам активов, предельный размер вознаграждения участника эксперимента или иных платежей и т.д.

Стать участниками эксперимента могут кредитные и некредитные финансовые организации, а также юридические лица, зарегистрированные в форме фонда, товарищества, автономной некоммерческой организации, потребительского кооператива или хозяйственного общества. Для этого им нужно направить заявление и необходимые документы в Банк России, который в течение 30 дней примет решение о внесении в реестр участников эксперимента.

Юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями, должны иметь не менее 10 млн руб. чистых активов для участия в эксперименте с 1 сентября 2023 года и не менее 15 млн руб. — с 1 сентября 2024 года.

Законопроект о внедрении исламского банкинга в некоторых регионах России был внесен в Госдуму еще в сентябре 2022 года. Разработчики инициативы указывали в пояснительной записке к документу, что законодательное оформление принципов исламского банкинга в России поможет привлечь в страну международных инвесторов, уделяющих повышенное внимание этическим и религиозным аспектам своей деятельности, и сделать финансовые услуги более доступными для значительной части россиян. Дума приняла закон 19 июля, Совет Федерации — 26 июля. Затем в начале августа документ подписал президент.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который входит в число авторов закона, говорил, что при помощи эксперимента инициаторы рассчитывают привлечь в страну $11–14 млрд иностранных инвестиций из Турции, Ирана и некоторых азиатских государств.

В пояснительной записке к законопроекту о внедрении исламского банкинга говорилось о реализации в России за последнее десятилетие отдельных проектов, основанных на моделях партнерского финансирования. В частности, такие услуги оказывают созданный в 1991 году частный международный коммерческий банк «Бадр-Форте Банк», финансовый дом «Амаль» и другие. 1 декабря 2022 года первый офис, работающий в соответствии с принципами ислама, открыл в Казани Сбербанк. Офис предлагает своим клиентам мударабу (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковскую гарантию, расчетно-кассовое обслуживание и другие услуги.

Заинтересованность в системе исламского финансирования проявляли и другие финансовые организации. Весной готовность поучаствовать в эксперименте с внедрением исламского банкинга выражали 14 компаний из Башкирии, Татарстана, Дагестана и Чечни, из них 12 — нефинансовые организации, говорил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.