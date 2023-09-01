branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94 (+0,49) Инвестиции, 31 авг, 17:12 Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33 (+0,41) Инвестиции, 31 авг, 17:12
Берлинская опера возобновила сотрудничество с Анной Нетребко Технологии и медиа, 02:10
В аэропортах Москвы отменили более 20 рейсов Общество, 02:00
Фармацевты в аптеках будут записывать данные всех рецептов клиентов Общество, 02:00
Банки в четырех российских регионах смогут работать по принципам ислама Финансы, 01:43
В Верховной раде допустили экстрадицию сбежавших из страны уклонистов Политика, 01:32
США сообщили о задержании россиянина на Кипре за обход санкций Политика, 01:09
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 01:05
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В России изменились правила поездок на поездах Общество, 01:04
В Нигере приостановили деятельность международных организаций Политика, 00:54
В российских школах ввели трудовое воспитание Общество, 00:30
Москва и Пекин обсудили границы «в дружественной атмосфере» Политика, 00:24
Псковский губернатор сообщил о стрельбе по неопознанному объекту в небе Политика, 00:13
Чего ждать от нового сезона КХЛ и кого называют фаворитами Спорт, 00:00
Что изменится в законах в сентябре Общество, 00:00
Финансы ,  
0 

Банки в четырех российских регионах смогут работать по принципам ислама

Банки Татарстана, Дагестана и Чечни получили право работать по принципам ислама
Фото: Никита Бурденков / Shutterstock
Фото: Никита Бурденков / Shutterstock

Закон, который устанавливает в Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне правовые основы для партнерского финансирования, вступил в силу с 1 сентября.

Документ регулирует механизм исламского банкинга, который и называют партнерским финансированием, поскольку в его основе лежит принцип партнерства банка и его клиентов в распределении прибыли и убытка

Согласно закону, финансовые организации и юрлица, участвующие в эксперименте по внедрению исламского банкинга, смогут привлекать денежные средства физических и юридических лиц в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление, а также предоставлять займы физическим и юридическим лицам, финансировать приобретение товаров и недвижимости через предоставление отсрочки, выступать поручителями в пользу третьих лиц. Помимо этого в законе есть нормы, которые позволяют заключившим договор с банками-участниками эксперимента договор купли-продажи жилья направить на его оплату материнский капитал.

В то же время участники эксперимента не смогут устанавливать вознаграждение в виде процентной ставки при заключении сделок, но смогут получать вознаграждение «в виде переменной величины», значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения сделок, следует из текста закона. Им также запрещается инвестировать в азартные игры, заниматься производством табака, алкоголя, оружия и боеприпасов и их торговлей.

Отказывать физическим и юридическим лицам в партнерском финансировании на основании социальной, расовой, языковой и религиозной деятельности законом запрещено.

Исламский банкинг — способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными принципами ислама. В частности, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также запрещает инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых типов мяса.

Эксперимент по внедрению партнерского финансирования в России продлится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. Правительство по согласованию с Банком России может расширить территорию проведения эксперимента.

Читайте на РБК Pro
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Как не ругать себя за ошибки: четыре совета
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ

Центробанк также сможет устанавливать дополнительные требования к деятельности участника эксперимента, в том числе нормативы, порядок их расчета и их значения, дополнительные требования к порядку определения размера собственных средств (чистых активов), коэффициенты риска по отдельным видам активов, предельный размер вознаграждения участника эксперимента или иных платежей и т.д.

Стать участниками эксперимента могут кредитные и некредитные финансовые организации, а также юридические лица, зарегистрированные в форме фонда, товарищества, автономной некоммерческой организации, потребительского кооператива или хозяйственного общества. Для этого им нужно направить заявление и необходимые документы в Банк России, который в течение 30 дней примет решение о внесении в реестр участников эксперимента.

Юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями, должны иметь не менее 10 млн руб. чистых активов для участия в эксперименте с 1 сентября 2023 года и не менее 15 млн руб. — с 1 сентября 2024 года.

Законопроект о внедрении исламского банкинга в некоторых регионах России был внесен в Госдуму еще в сентябре 2022 года. Разработчики инициативы указывали в пояснительной записке к документу, что законодательное оформление принципов исламского банкинга в России поможет привлечь в страну международных инвесторов, уделяющих повышенное внимание этическим и религиозным аспектам своей деятельности, и сделать финансовые услуги более доступными для значительной части россиян. Дума приняла закон 19 июля, Совет Федерации — 26 июля. Затем в начале августа документ подписал президент.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который входит в число авторов закона, говорил, что при помощи эксперимента инициаторы рассчитывают привлечь в страну $11–14 млрд иностранных инвестиций из Турции, Ирана и некоторых азиатских государств.

В пояснительной записке к законопроекту о внедрении исламского банкинга говорилось о реализации в России за последнее десятилетие отдельных проектов, основанных на моделях партнерского финансирования. В частности, такие услуги оказывают созданный в 1991 году частный международный коммерческий банк «Бадр-Форте Банк», финансовый дом «Амаль» и другие. 1 декабря 2022 года первый офис, работающий в соответствии с принципами ислама, открыл в Казани Сбербанк. Офис предлагает своим клиентам мударабу (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковскую гарантию, расчетно-кассовое обслуживание и другие услуги.

Заинтересованность в системе исламского финансирования проявляли и другие финансовые организации. Весной готовность поучаствовать в эксперименте с внедрением исламского банкинга выражали 14 компаний из Башкирии, Татарстана, Дагестана и Чечни, из них 12 — нефинансовые организации, говорил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
София Земляных
исламский банкинг законы Дагестан Чечня Татарстан Башкирия
Материалы по теме
В Госдуме рассказали о выгоде закона об исламском банкинге
Финансы
«Сбер» открыл первый офис, работающий по правилам исламского банкинга
Финансы