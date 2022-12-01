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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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«Сбер» открыл первый офис, работающий по правилам исламского банкинга

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Фото: sber.ru
Фото: sber.ru

В Казани открылся первый офис Сбербанка в рамках внедрения исламского банкинга в России, сообщает кредитная организация.

«Офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие», — говорится в публикации.

В частности, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также запрещает инвестирование в производство табака и алкоголя, переработку некоторых типов мяса.

Сбербанк планировал открыть «исламские окна» в некоторых отделениях банков еще в феврале 2018 года. Как говорил зампред правления компании Олег Ганеев, спрос на них на тот момент был в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах с большой долей мусульманского населения (Татарстане, Башкирии, регионах Северного Кавказа). Тогда предполагалось создавать такие «окна» в уже существующих отделениях.

Инициативу о легализации исламского банкинга в России внесли в Госдуму еще летом. Это предусматривает в том числе предоставление денежных займов физическим и юрлицам без получения вознаграждения, то есть без обложения процентами.

Позднее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что пилотными проектами для внедрения такой финансовой системы станут Татарстан и Башкирия.

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Президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов подчеркнул, что в стране становится все больше последователей ислама, соответственно, растет и число бизнесменов-мусульман, в связи с чем увеличивается спрос на исламский банкинг.

Теги
Компании
исламский банкинг исламский банк Татарстан Казань «Сбербанк»
СБЕРБАНК РОССИИ
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Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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