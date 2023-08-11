branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 107,16 (+0,27) Инвестиции, 10 авг, 17:44 Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 97,28 (-0,12) Инвестиции, 10 авг, 17:44
Момент падения беспилотника в Москве. Видео Политика, 12:20
В России создают беспилотную бронемашину «Зубило» для штурмовых групп Политика, 12:18
Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского Спорт, 12:08
Politico и WSJ назвали запуск Россией «Луны-25» новой космической гонкой Технологии и медиа, 12:05
Цена токена XRP подскочила до $50 на бирже Gemini Крипто, 12:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:02
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
К чему ведет остановка налоговых соглашений с недружественными странами Pro, 11:59
Старовойт сообщил об обстреле села в Курской области со стороны Украины Политика, 11:56
Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова получила травму на отдыхе Спорт, 11:50
Челябинского учителя обвинили в сексуальном насилии над 8-летней девочкой Общество, 11:48
Украинская теннисистка рассказала о своем уважении к россиянке Касаткиной Спорт, 11:48
Расписки VK выросли после новостей об уходе с LSE и «переезде» в Россию Инвестиции, 11:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Старовойт сообщил об обстреле села в Курской области со стороны Украины

Старовойт: село Калиновка в Курской области попало под обстрел ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

В Курской области со стороны Украины было обстреляно село Калиновка Хомутовского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Зафиксировано два прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал», — подчеркнул он.

По его словам, в результате ударов пострадали две хозяйственные постройки. Старовойт пообещал их собственникам помощь в восстановлении.

Ранее глава региона сообщил, что российские силы ПВО вечером 10 августа сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску.

С началом спецоперации Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Курская область граничит с Сумской областью Украины.

Читайте на РБК Pro
Страх упустить выгоду: почему рынок IPO начал оживать
«Лента» планирует рост выручки до 1 трлн руб. Чего ждать инвесторам
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой

В регионе действует режим среднего уровня реагирования, предусматривающий усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, ограничения на въезд и выезд, досмотр автотранспорта. Помимо этого, в Курской области действует высокий уровень террористической угрозы.

Так, 4 августа, в городе Рыльске с дрона ВСУ сбросили взрывные устройства, в результате чего были повреждены окна в административных зданиях, в Покровском храме выбило стекла. В середине июля беспилотник упал в Курчатове, где находится Курская АЭС.

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел Украина
Материалы по теме
На подлете к Курску сбили два украинских дрона
Политика
В Курской области под обстрел попала деревня Заболотовка
Политика
Курский губернатор сообщил о перехвате дрона с символикой «Азова»
Политика