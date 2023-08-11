Старовойт: село Калиновка в Курской области попало под обстрел ВСУ

Старовойт сообщил об обстреле села в Курской области со стороны Украины

В Курской области со стороны Украины было обстреляно село Калиновка Хомутовского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Зафиксировано два прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал», — подчеркнул он.

По его словам, в результате ударов пострадали две хозяйственные постройки. Старовойт пообещал их собственникам помощь в восстановлении.

Ранее глава региона сообщил, что российские силы ПВО вечером 10 августа сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску.

С началом спецоперации Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Курская область граничит с Сумской областью Украины.

В регионе действует режим среднего уровня реагирования, предусматривающий усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, ограничения на въезд и выезд, досмотр автотранспорта. Помимо этого, в Курской области действует высокий уровень террористической угрозы.

Так, 4 августа, в городе Рыльске с дрона ВСУ сбросили взрывные устройства, в результате чего были повреждены окна в административных зданиях, в Покровском храме выбило стекла. В середине июля беспилотник упал в Курчатове, где находится Курская АЭС.