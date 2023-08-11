В Перми прекратили дело о дискредитации армии против 82-летнего писателя

Суд Индустриального района Перми прекратил административное дело о дискредитации армии против 82-летнего писателя Александра Никонова, сообщил правозащитник Артем Файзулин, который представлял интересы пенсионера в суде.

В конце июня полиция составила протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) в отношении Никонова из-за его разговора с прохожим на улице. Сам он рассказывал, что заговорил с подростком о военной операции на Украине и спросил, как он к ней относится. После этого юноша по фамилии Сахаров вызвал полицию, сотрудники правоохранительных органов задержали Никонова и составили протокол о дискредитации армии.

Как рассказал Файзулин, дело прекратили после довода о том, что статья о дискриминации карает за публичные действия, а общение Никонова с Сахаровым «представляло из себя диалог, разговор один на один, и, таким образом, публичными действиями являться не может».

Файзулин подчеркнул, что Никонов — самый пожилой человек, которого привлекли за дискредитацию армии.

Пенсионер написал несколько книг, напечатал и оформил их за счет своей пенсии маленьким тиражом. Файзулин уточнял, что Никонов — «человек левых взглядов, имеющий оригинальные философско-исторические концепции, которыми пытается делиться с окружающими».

22 июня жителя Калининградской области Игоря Барышникова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по статье о распространении фейков об армии. Барышникова признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК. Суд установил, что в 2022 году он на аудиторию не менее 4 тыс. человек размещал публикации, имеющих заведомо ложную информации о действий российских войск на Украине. Барышникову 64 года.