Пенсионер в Калининградской области получил 7,5 лет за фейки об армии

Фото: Прокуратура Калининградской области

Жителя Калининградской области Игоря Барышникова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по статье о распространении фейков об армии, сообщила региональная прокуратура. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили администрировать сайты на четыре года.

Барышникова признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК. Суд установил, что в 2022 году он «на своей странице в социальной сети с аудиторией не менее 4 тыс. подписчиков размещал публикации, в которых распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию» о действиях российских войск на Украине. Речь в публикациях, в частности, шла об обстрелах населенных пунктов и гражданских объектов и «целенаправленно враждебных насильственных действиях в отношении мирного населения».

Минобороны России неоднократно заявляло, что «в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются», а «случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось», напомнили в прокуратуре. Ведомство просило для подсудимого восемь лет колонии. Вину он не признал.

Игорю Барышникову 64 года. По образованию он инженер, но сейчас находится на пенсии и ухаживает за больной матерью. Его процесс стал первым в Калининградской области уголовным делом по статье о фейках об армии, разбирательство шло с осени 2022 года. По словам адвоката Марии Бонцлер, во время судебного процесса у активиста обострилось онкологическое заболевание. Ходатайство о медицинской экспертизе суд отклонил.

До дела о фейках Барышникова неоднократно задерживали на протестных акциях и штрафовали, отмечает издание «Новый Калининград».