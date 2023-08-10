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Москва приняла первую после пандемии группу безвизовых туристов из Китая

Первая группа туристов из Китая прибыла в Москву по соглашению о безвизовом обмене
Фото: Анастасия Романова / ТАСС
Фото: Анастасия Романова / ТАСС

Группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань прибыла в Москву по соглашению о групповом безвизовом обмене, говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

«Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов», — приводит ведомство слова директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиты Кондратьева.

Туристов ждет недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге, где они посетят главные достопримечательностей, после чего вернутся в Китай.

Безвизововый режим для туристических групп между Россией и Китаем возобновили с 1 августа. Поехать в соседнюю страну без виз могут туристические группы от пяти человек, путешествующие по одному маршруту и программе.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала ранее, что Китай планировал 10 августа направить в Россию «тестовую группу» и только после этого разрешить своему турбизнесу массово отправлять в страну отдыхающих.

Безвизовое соглашение для групповых туристических поездок между Россией и Китаем действовало с 2000 года — оно позволяло организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без визы и находиться там до 15 дней.

В 2020 году действие соглашения было временно приостановлено из-за пандемии COVID-19.

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Китай Минэкономразвития туризм
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