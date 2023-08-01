Россия и Китай открыли групповой туристический безвиз

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Туристический безвизовый режим между Россией и Китаем возобновлен с 1 августа, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

«Недавно завершились все процедуры, и уже сегодня мы ждем первых гостей из Китая по безвизу», — заявил глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский.

По словам замглавы правительства Приморского края Николая Стецко, увеличение иностранного турпотока положительно отразится на малом и среднем предпринимательстве.

В конце июля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что с 1 августа заработают «электронные визы» и что к этой же дате власти планируют запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Китаем. По его словам, стороны обменялись перечнем туроператоров и завершили все процедуры.

Минэкономразвития с осени 2022 года курирует развитие туристической отрасли в России после ликвидации Ростуризма.

В феврале Россия и Китай объявили о возобновлении соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное во время пандемии. Оно было заключено в феврале 2000 года и позволяет организованным группам от пяти до 50 человек посещать страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.