Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Горьковский у границы с Украиной

Гладков сообщил о сбитом БПЛА и обстреле поселка Горьковский

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Приграничный с Украиной поселок Горьковский в Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Есть повреждения в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы», — написал губернатор.

Ранее он сообщил, что силы ПВО сбили в Белгородском районе беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Об обстреле поселка Горьковский Гладков сообщал и в предыдущие сутки.

Тогда от взрыва погиб мужчина. Губернатор рассказал, что в центре поселка разорвались пять снарядов, один из них рядом со школой.



«Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», — написал Гладков.

