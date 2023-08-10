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Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте «Листвяжная»

Ростехнадзор: на шахте «Листвяжная» приостановлена добыча угля
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля по лаве № 824 шахты «Листвяжная» (входит в холдинг «СДС-Уголь») в Кемеровской области, сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале.

Поводом для этого стало нарушение в работе системы аэрогазового контроля.

Всего в период с 3 по 9 августа 2023 года Ростехнадзором было составлено 9 протоколов о временном запрете деятельности. Среди них — шахта им. В. И. Ленина ПАО «Южный Кузбасс» и шахта им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс».

В июле «Листвяжная» возобновила горные работы по добыче угля после взрыва в шахте 25 ноября 2021 года, в результате которого погиб 51 человек. В качестве основной причины рассматривался взрыв метана.

Шахтеры тогда рассказали РБК о нарушениях в работе в условиях высокого содержания метана в воздухе: по словам горняков, им выдавали газоанализаторы с заклеенными скотчем датчиками.

Генпрокурор Игорь Краснов позднее подтвердил, что на шахте действительно скрывались показания приборов контроля. Следственный комитет позже выяснил, что на шахте не проводились проверки, а ее руководство систематически принимало меры «по сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном».

В итоге были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК).

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Среди обвиняемых — экс-президент холдинга «СДС» Михаил Федяев, бывший гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов, главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов, замдиректора шахты Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок.

В июле экс-директору кузбасской шахты Сергею Махракову вынесли приговор за взятку сотрудникам Ростехнадзора. Его приговорили к двум годам в колонии общего режима. В отношении остальных бывших должностных лиц, обвиняемых в получении взяток, процессы продолжаются.

Теги
уголь шахта «Листвяжная» Ростехнадзор
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