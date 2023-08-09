Гладков сообщил о пяти взрывах и погибшем в поселке у границы с Украиной

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При обстреле со стороны ВСУ поселка Горьковский у границы с Украиной погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в центре поселка разорвались пять снарядов, один из них рядом со школой.

«Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков 7 августа сообщил, что вблизи села Козинка при уборке урожая наехал на взрывоопасный предмет и подорвался комбайн. При взрыве пострадали два человека.



«Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир. У одного из мужчин осколочные ранения обоих глаз, руки и части лица, повреждена передняя брюшная стенка. Он госпитализирован в офтальмологический центр города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков.



Второй человек получил множественные ранения кистей, плеч, бедра, части лица, но после обработки врачами ран от госпитализации отказался, уточнил губернатор.