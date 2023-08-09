branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 106,89 (+1,45) Инвестиции, 19:08 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 97,4 (+1,32) Инвестиции, 19:08
Футболист ЦСКА не смог забить в пустые ворота с нескольких метров. Видео Спорт, 19:18
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:15
Bloomberg включил рубль в тройку худших валют развивающихся стран Экономика, 19:14
На создателей фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым подали в суд Life, 19:10
Суд утвердил запрет экс-банкиру Урину покидать Россию Общество, 19:06
Инфляция в июле выросла до 4,3% на фоне ослабления рубля Экономика, 19:02
Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное Общество, 18:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Карта на 9 августа Политика, 18:53
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 18:52
В Ставрополье загорелся склад воинской части Общество, 18:49
Чем хорошая стратегия отличается от плохой: пять признаков Pro, 18:35
«Оранжевый хлопок был»: очевидцы — о взрыве в Сергиевом Посаде. Видео Общество, 18:34
Последствия взрыва пиротехники на заводе в Сергиевом Посаде. Видео Общество, 18:30
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о пяти взрывах и погибшем в поселке у границы с Украиной

Губернатор Гладков: при обстреле поселка Горьковский погиб мужчина, четверо ранены
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При обстреле со стороны ВСУ поселка Горьковский у границы с Украиной погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в центре поселка разорвались пять снарядов, один из них рядом со школой.

«Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков 7 августа сообщил, что вблизи села Козинка при уборке урожая наехал на взрывоопасный предмет и подорвался комбайн. При взрыве пострадали два человека.

«Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир. У одного из мужчин осколочные ранения обоих глаз, руки и части лица, повреждена передняя брюшная стенка. Он госпитализирован в офтальмологический центр города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Второй человек получил множественные ранения кистей, плеч, бедра, части лица, но после обработки врачами ран от госпитализации отказался, уточнил губернатор.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область жертвы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о повреждении дроном ЛЭП в Белгородском районе
Политика
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ на подлете к Белгороду
Политика
Гладков перечислил вооружения, выданные бойцам теробороны
Политика