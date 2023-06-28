VK купила права на долгосрочную аренду Дома «Зингера» в Петербурге

VK приобрела права на долгосрочную аренду штаб-квартиры в Доме «Зингера» в Петербурге

Вид на здание компании «Зингер» (справа) (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

VK приобрела 100% акций ЗАО «Зингер», которое владеет долгосрочными правами аренды в Доме «Зингера» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом компания сообщила на своем сайте.

«Сделка позволит оптимизировать расходы и защитить экономические интересы компании», — говорится в сообщении. Штаб-квартира «ВКонтакте» находится в «Зингере» с 2010 года.

«Деловой Петербург» сообщил, что сумма сделки составила порядка 2,3 млрд руб. Основной актив компании «Зингер» — заключенный со Смольным в 1999 году договор аренды здания на Невском пр., 28, сроком на 49 лет. Брокеры, которых опросил «Деловой Петербург», назвали стоимость сделки высокой, но отметили, что VK «достался уникальный объект, который не имеет аналогов на рынке».

Дом компании «Зингер» — здание в центре Петербурга, построенное в 1904 году по проекту архитектора Павла Сюзора. До революции в нем находилось представительство американской компании «Зингер». В 1919 году здание национализировали, там разместились филиалы издательств и книжный магазин.

Помимо штаб-квартиры «ВКонтакте» в здании находятся магазин «Дом книги», которым управляет принадлежащее городу АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги», а также кафе René, которым управляет ООО «Зингер Кафе». Собеседники «Делового Петербурга» на рынке предположили, что все офисные помещения в Доме «Зингера» в итоге отойдут под офис VK.