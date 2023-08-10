Эрдоган сменил губернаторов в 57 провинциях Турции

Реджеп Тайип Эрдоган сменил губернаторов в 57 из 81 провинции Турции

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Dilara Senkaya / Reuters)

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган сменил губернаторов в большинстве провинций в стране, следует из опубликованного в Resmi Gazete указа.

Новых глав получили 57 провинций из 81. Изменения не затронули столицу Турции Анкару и Стамбул.

Причины кадровых перестановок в указе главы государства названы не были.

В начале августа Эрдоган назначил новых начальников полиции в 52 провинциях, среди них был начальник управления безопасности Анкары.

Эрдоган переизбрался на третий президентский срок в июне. На посту президента он пробудет еще пять лет — до 2028 года.

Главным соперником Эрдогана на выборах был кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. Нынешний турецкий лидер обогнал его с небольшим перевесом: он получил 52,12% голосов, а его соперник — 47,82%.