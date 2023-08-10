Завод в Подмосковье пообещал оказать поддержку сотрудникам после взрыва

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Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв, окажет необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам и их семьям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗОМЗ.

«Взрыв произошел на складе компании, которая находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. ЗОМЗ нанесен существенный ущерб, но его точную оценку пока провести затруднительно. Имущество предприятия застраховано», — сообщили на заводе.

Утром 9 августа в Сергиевом Посаде произошел взрыв на складе пиротехники на территории ЗОМЗ, который арендовала частная компания — «Пиро-Росс».

За медицинской помощью после взрыва обратились 56 человек. В стационаре находятся 30 человек (из них шесть — в реанимации), еще 26 оказали помощь в травмпункте. Одна из пострадавших при взрыве умерла. Как сообщала администрация Сергиева Посада, это женщина 1978 года рождения, которая работала в цехе на заводе.

Взрывной волной в зданиях, расположенных близ эпицентра взрыва, выбило стекла. Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, окна повредило в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, а также в спорткомплексе «Луч». Помимо этого частично разрушены школы № 19 и № 21, а также магазин.

Из-за взрывной волны повреждены 38 многоквартирных домов, власти получили обращения о выбитых стеклах примерно от 100 жителей, рассказывал глава региона.

Причиной взрыва на территории ЗОМС мог стать человеческий фактор, сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным «РИА Новости», к ЧП привело нарушение технологического процесса.

СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).