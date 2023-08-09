Прокуратура показала разрушения в Сергиевом Посаде после взрыва на заводе

Появились кадры с разрушениями в Сергиевом Посаде после взрыва на заводе

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Взрывом в Сергиевом Посаде были повреждены окна и стекла в промышленных зданиях, которые расположены неподалеку. Из-за взрыва на складе пиротехнических изделий также были разрушены здания, которые находились недалеко от эпицентра взрыва. Жители города говорили, что взрывной волной выбило окна в домах неподалеку — многие из них слышали сильный грохот и шум после взрыва.

Число пострадавших во время взрыва превысило 50 человек — еще пятерых спасатели ищут под завалами. По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий.