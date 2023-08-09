branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 105,44 (-0,62) Инвестиции, 08 авг, 18:46 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 96,08 (-0,49) Инвестиции, 08 авг, 18:46
Жапаров заявил о попытках США «перетянуть на свою сторону» Киргизию Политика, 17:48
Почти 60% инвесторов заявили об ожиданиях ралли биткоина после халвинга Крипто, 17:46
Лидера клуба РПЛ унесли на носилках с поля во время матча Спорт, 17:44
В больнице умерла одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде Общество, 17:42
Мятежники в Нигере обвинили Францию во вторжении в воздушное пространство Политика, 17:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:36
Минсельхоз предсказал снижение цен на мясо в России Экономика, 17:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ESPN узнал об отстранении Мбаппе от игр ПСЖ из-за скандала с контрактом Спорт, 17:26
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
Как правильно ссориться: 8 советов психолога Pro, 17:24
Как предприятия усиливают тренд ESG-повестки РБК+, 17:15
Губернатор отвел 12 часов на разбор завалов в Сергиевом Посаде Политика, 17:14
Путин похвалил тверского губернатора за рост валового продукта региона Политика, 17:09
Крыши двух соседних многоквартирных домов загорелись в Курчатове. Видео Общество, 16:57
Общество ,  
0 

Прокуратура показала разрушения в Сергиевом Посаде после взрыва на заводе

Появились кадры с разрушениями в Сергиевом Посаде после взрыва на заводе

Прокуратура показала разрушения в Сергиевом Посаде после взрыва на заводе
Video

Взрывом в Сергиевом Посаде были повреждены окна и стекла в промышленных зданиях, которые расположены неподалеку. Из-за взрыва на складе пиротехнических изделий также были разрушены здания, которые находились недалеко от эпицентра взрыва. Жители города говорили, что взрывной волной выбило окна в домах неподалеку — многие из них слышали сильный грохот и шум после взрыва.

Число пострадавших во время взрыва превысило 50 человек — еще пятерых спасатели ищут под завалами. По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий.

Теги
Сергиев Посад взрыв заводы Загорский оптико-механический завод Московская область
Материалы по теме
Эпицентр взрыва в Сергиевом Посаде. Видео
Общество
Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное
Общество
«Компьютер поехал, раздался грохот»: очевидцы о взрыве в Сергиевом Посаде
Общество