Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Космонавты Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию (МКС), сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.

Космонавты вышли в открытый космос в 17:45 мск 9 августа. Они находились в нем 6 часов 35 минут.

Во время пребывания в открытом космосе Прокопьев и Петелин переместили переносное рабочее место с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» с помощью манипулятора ERA и установили экраны микрометеороидной защиты на «Рассвете».

Прошедший выход в открытый космос стал пятым в 2023 году. Для Прокопьева он был восьмым в карьере, а для Петелина — шестым, уточнили в госкорпорации.

Сергей Прокопьев — российский летчик-космонавт, имеет звание Героя России. Он летал в космос дважды и пробыл в нем более полугода.

Петелин — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Текущий полет в космос стал для него первым.

Оба космонавта должны вернуться на Землю в сентябре 2023 года.