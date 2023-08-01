Космонавт сообщил о сбое электроснабжения на американском сегменте МКС

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На американском сегменте МКС сработал автомат защиты из-за сбоя в системе электроснабжения, сообщил космонавт «Роскосмоса» на станции и спецкор ТАСС Дмитрий Петелин.

«Автоматика отключила ряд потребителей. Сейчас включили, все работает. Коллеги разбираются с проблемой. Экипаж российского сегмента работает штатно», — сказал он.

В «Роскосмосе» сообщили агентству, что все приборы и системы российского сегмента МКС работают в штатном режиме.

В декабре на российском корабле «Союзе МС-22» на МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. На замену кораблю прибыл «Союз МС-23».

По информации «Роскосмоса», причиной стало попадание микрометеорита в радиатор.

Делегация американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в июле 2023 года приезжала в Россию на встречу с представителями «Роскосмоса». На ней обсуждались причины утечки охлаждающей жидкости на «Союзе МС-22», а также запланированный полет корабля «Союз МС-24» на МКС, в котором будет участвовать астронавт NASA.