branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:22
Корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором Технологии и медиа, 13:17
Балицкий сообщил об ударе HIMARS по хлебозаводу в Токмаке Политика, 12:52
Рэпер Дрейк проиграл $250 тыс. из-за поражения звезды UFC от блогера Спорт, 12:47
Минобороны сообщило об ударе по авиабазам в двух областях Украины Политика, 12:43
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:42
Во Внуково сняли запрет на полеты после поражения дрона в Подмосковье Общество, 12:36
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Фукуяма счел «голосование ногами» подтверждением выводов «конца истории» Политика, 12:18
В Подольском районе Подмосковья сбили дрон Политика, 12:15
Guardian узнала о почти 60 триатлонистах с диареей после турнира в Англии Спорт, 12:09
В ЦСКА сообщили о возможном переходе экс-лидера «Манчестер Юнайтед» Спорт, 12:07
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку Общество, 12:04
В США раздававшего PlayStation стримера обвинили в призыве к беспорядкам Общество, 12:01
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Технологии и медиа ,  
0 

Корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Роскосмос: корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Международная космическая станция
Международная космическая станция (Фото: Роскосмос)

Корабль «Прогресс МС-22» 5 августа увел МКС от столкновения с космическим мусором, сообщили в телеграм-канале «Роскосмоса».

«По данным Центра управления полетами, двигатели корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к модулю «Звезда», были включены в 05:03 мск и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км», — говорится в сообщении.

В начале июля в госкорпорации сообщали о корректировке орбиты МКС перед запланированным пуском корабля «Союз МС-24» и посадкой «Союза МС-23». Были включены двигатели корабля «Прогресс МС-22», которые проработали 1130,8 секунды и выдали импульс величиной 1,85 м/с.

Корабль «Союз МС-24» планируют отправить на МКС в сентябре. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О’Хара отправятся к МКС. Экипаж «Союза МС-23» — космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио вернутся на Землю.
 

Теги
МКС Роскосмос космический мусор
Материалы по теме
«Роскосмос» назвал дату полета экипажа с белоруской к МКС
Технологии и медиа
«Роскосмос» предложил строить новую станцию на орбите вместе с Африкой
Технологии и медиа
NASA показало фото шарового скопления звезд с телескопа «Хаббл»
Технологии и медиа