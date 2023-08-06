Корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Международная космическая станция (Фото: Роскосмос)

Корабль «Прогресс МС-22» 5 августа увел МКС от столкновения с космическим мусором, сообщили в телеграм-канале «Роскосмоса».

«По данным Центра управления полетами, двигатели корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к модулю «Звезда», были включены в 05:03 мск и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км», — говорится в сообщении.

В начале июля в госкорпорации сообщали о корректировке орбиты МКС перед запланированным пуском корабля «Союз МС-24» и посадкой «Союза МС-23». Были включены двигатели корабля «Прогресс МС-22», которые проработали 1130,8 секунды и выдали импульс величиной 1,85 м/с.

Корабль «Союз МС-24» планируют отправить на МКС в сентябре. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О’Хара отправятся к МКС. Экипаж «Союза МС-23» — космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио вернутся на Землю.

