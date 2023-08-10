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Командир «Ахмата» заявил о потере Киевом более 30% техники с Запада

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ потеряли более 30% полученной от Запада военной техники
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Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30% военной техники, поставленной Киеву Западом. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Более 30% техники, предоставленной Западом, они уже потеряли в полной мере. Оставшаяся техника повреждена, находится на восстановлении», — сказал он.

Украинская сторона, по словам Алаудинова, несет большие потери и в личном составе.

Украина начала контрнаступление в начале июня. С тех пор российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении украинских атак на разных направлениях, уничтожении личного состава и техники.

По данным оборонного ведомства от 9 августа, с начала российской спецоперации ВСУ потеряли 458 самолетов, 245 вертолетов, 5,6 тыс. беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 11,2 тыс. танков и других бронемашин, 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 5,8 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также 12,1 тыс. военных автомобилей.

Всего за июль 2023 года российские силы уничтожили более 2,2 тыс. единиц военной техники Украины, говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Глава государства Владимир Путин заявил в конце месяца, что за один день российские войска уничтожили рекордное количество иностранной военной техники.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, с которым Путин вел переговоры, тогда говорил, что, по его данным, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley. Шойгу позднее сказал, что военные уничтожили за июль десять танков Leopard.

Теги
Украина военная техника потери Апты Алаудинов "Ахмат"
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