В Киевской области раздались взрывы

В Киевской области слышны взрывы, сообщает Суспільне. Там работает ПВО, заявили в областной военной администрации.

В 00:17 в регионе вновь была объявлена воздушная тревога, однако в 01:30 ее отменили, заявляли власти.

Издание ZN.UA писало о взрывах и работе ПВО в Черниговской области.

Накануне по всей Украине несколько раз звучала воздушная тревога.

2 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице произошли взрывы. В городе сработала ПВО. Позднее он уточнил, что в Соломенском и Святошинском районах упали обломки.

Минобороны России называет целями ударов по Украине военные и связанные с ними энергетические объекты. Ведомство утверждает, что не атакует гражданские объекты.