Первый взрыв раздался в 09:04, через две минуты в городе и области была объявлена воздушная тревога. Ракетный удар был нанесен по Холодногорскому району города. Минобороны России заявляло, что не атакует гражданские объекты

В Харькове прогремели взрывы. Первый раздался в 09:04, сообщает Суспільне. Харьков попал под обстрел, подтвердил мэр Игорь Терехов.

В 09:06 в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Глава областной администрации Олег Синегубов призвал жителей спрятаться в укрытиях. Позднее он уточнил, что ракетный удар нанесен по Холодногорскому району города.

Ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области. Власти сообщали о работе ПВО. В Киеве и ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога.

Накануне вечером украинские СМИ писали о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, а также в Житомире, Запорожье и Киевской области.

Минобороны России называет целями ударов по Украине военные и связанные с ними энергетические объекты. Ведомство утверждает, что не атакует гражданские объекты.