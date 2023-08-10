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Число пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до девяти

Число пропавших без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до девяти

Число пропавших без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до девяти, сообщают ТАСС со ссылкой на экстренные службы и телеграм-канал «112». Ранее сообщалось о восьми пропавших.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел днем 9 августа. По предварительным данным, это случилось на складе компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории завода. ТАСС писал, что взорвался склад с пиротехническими изделиями. «РИА Новости» называло причиной взрыва «нарушение технологического процесса», а ТАСС — человеческий фактор.

При взрыве пострадали более 60 человек, одна женщина умерла в больнице. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Телеграм-канал Baza писал, что под ними нашли фрагменты тел. Число погибших, по его данным, может достичь десяти.

Кроме того, в результате взрыва ущерб получила городская инфраструктура. Глава городского округа Дмитрий Акулов писал о разрушениях на котельной, ущербе окнам и фасадам зданий в черте города.

Следственный комитет после взрыва завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

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