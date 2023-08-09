Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

По последним данным, при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, одна женщина погибла

Фото: Дмитрий Белицкий

В Сергиевом Посаде в результате взрыва на территории завода пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, под завалами погибшие не найдены. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации РБ. Нанесен урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте», — рассказал глава города.

Baza утверждает, что под завалами на территории завода нашли фрагменты тел. По данным телеграм-канала, число погибших может достичь десяти.

Взрыв в городе произошел сегодня на территории Загорского оптико-механического завода. По предварительной информации, ЧП произошло на складе компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории завода. ТАСС писал, что взорвался склад с пиротехническими изделиями. «РИА Новости» называло причиной взрыва «нарушение технологического процесса», а ТАСС — человеческий фактор.

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