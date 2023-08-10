Германия передала Украине две установки для ЗРК Patriot, снаряды и десять вездеходов

Германия передала Украине две установки для ЗРК Patriot и вездеходы

Германия передала Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и десять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, следует из данных на сайте немецкого правительства.

Также Берлин передал Киеву:

6 705 дымовых снарядов калибра 155 мм;

100 пулеметов MG5;

пять машин для пограничной охраны;

12 военных грузовиков;

две погрузочно-разгрузочные машины;

четыре разведывательных беспилотника Vector.

Также на Украину отправили 40 тыс. аптечек, 1 163 бинокля, 20 тыс. тактических очков и материал для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Президент Украины Владимир Зеленский после объявления о новом пакете помощи поблагодарил немецкого канцлера Олафа Шольца в X (ранее — Twitter).

Германия поставляет Украине вооружения с начала российской спецоперации. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».