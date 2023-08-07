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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области при уборке урожая подорвался комбайн

Белгородский губернатор Гладков: при уборке урожая у села Козинка подорвался комбайн
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вблизи села Козинка при уборке урожая наехал на взрывоопасный предмет и подорвался комбайн, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир. У одного из мужчин осколочные ранения обоих глаз, руки и части лица, повреждена передняя брюшная стенка. Он госпитализирован в офтальмологический центр города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Второй человек получил множественные ранения кистей, плеч, бедра, части лица, но после обработки врачами ран от госпитализации отказался.

С начала российской военной операции Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В частности, 27 июля при обстреле окраины поселка Красное в Шебекинском городском округе пострадал комбайнер, который проводил сельскохозяйственные работы на поле. Мужчина получил осколочное ранение голеностопа. Комбайн был поврежден.

В тот же день под обстрел попали Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Грайворонский городские округа. По словам Гладкова, украинские военные выпустили по населенным пунктам минометные и артиллерийские снаряды и сбросили с беспилотника гранаты.

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков комбайн
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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