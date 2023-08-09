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Эпицентр взрыва в Сергиевом Посаде. Видео

Появились кадры из эпицентра взрыва в Сергиевом Посаде

Эпицентр взрыва в Сергиевом Посаде. Видео
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На кадрах, снятых из эпицентра взрыва в Сергиевом Посаде, видно несколько разрушенных зданий. От одного остался только каркас, из него идет сильный дым. Другое разрушено полностью. Посередине видна также воронка глубиной несколько метров. Вокруг разбросаны строительный мусор, детали здания, куски крыши.

Во время взрыва пострадали более 50 человек. Взрывной волной выбило окна и стекла в некоторых квартирах недалеко от эпицентра.

Теги
Сергиев Посад взрыв Московская область Загорский оптико-механический завод
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