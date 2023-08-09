Ликсутов анонсировал тестирование цифрового рубля в московском метро

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Московский метрополитен готов присоединиться к пилотному проекту по использованию цифрового рубля, сообщил в телеграм-канале столичного дептранса заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. На первом этапе расплачиваться за проезд третьей формой денег (наравне с наличной и безналичной оплатой) смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу.

По словам вице-мэра, за цифровые рубли можно будет приобрести сувенирные карты «‎Тройка» и карты с балансом билета «‎Кошелек», которыми можно будет воспользоваться в метро.

«‎По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта», — подчеркнул Ликсутов.

Внедрение самых передовых российских технологий в городском транспорте правительство Москвы осуществляет по задаче мэра Сергея Собянина. Так, глава столичного дептранса, подводя итоги десяти лет работы транспортной карты, отметил, что в мае 2022 года департамент транспорта полностью перевел «Тройку» на российский чип — без потери функционала.

Заммэра также подчеркнул, что Московский метрополитен традиционно выступает тестовой площадкой для инновационных разработок. Не стал исключением и пилотный проект по использованию цифрового рубля, который столичные власти реализуют вместе с Банком России и ВТБ.

Как сообщила ранее сегодня первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, тестирование цифрового рубля с реальными клиентами начнется 15 августа. На первом этапе доступ получат 600 человек и 30 торговых предприятий. В проведении операций на пилотном этапе примут участие 13 банков. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.