Тамару Эйдельман оштрафовали за неправильную маркировку иноагента
Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман (признана иноагентом) по статье о нарушении требований к иностранным агентам (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).
Карточка дела опубликована на сайте столичных судов.
Что стало поводом для возбуждения дела, не уточняется. Протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП могут составить за распространение материалов без маркировки иностранного агента. Нарушителям-физлицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
В телеграм-канале Эйдельман опубликован пост, в котором говорится, что поводом для составления протокола стала несоответствующая шаблону формулировка о статусе иностранного агента в видео о первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве.
«Вынуждены сообщить, что настоящий материал произведен <…> заслуженным учителем Российской Федерации Тамарой Натановной Эйдельман, которую так называемое министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов», — говорилось в маркировке.
Эйдельман внесли в реестр иноагентов 9 сентября 2022 года. Она назвала решение Минюста ожидаемым и заявила, что не будет маркировать свои материалы. В мае и июле на нее составили протоколы по статье об отсутствии плашки иноагента. По первому делу ее оштрафовали, рассмотрение второго суд отложил до 28 августа.
За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст. 330.1 УК. Таким образом, если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах два раза в течение одного года снова совершить нарушение, можно лишиться свободы на срок до двух лет.