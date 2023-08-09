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Тамару Эйдельман оштрафовали за неправильную маркировку иноагента

Тамару Эйдельман оштрафовали за неправильную маркировку иноагента в видео про Хрущева
Тамара Эйдельман
Тамара Эйдельман (Фото: tamaraeidelman / Twitter)

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман (признана иноагентом) по статье о нарушении требований к иностранным агентам (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

Карточка дела опубликована на сайте столичных судов.

Что стало поводом для возбуждения дела, не уточняется. Протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП могут составить за распространение материалов без маркировки иностранного агента. Нарушителям-физлицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В телеграм-канале Эйдельман опубликован пост, в котором говорится, что поводом для составления протокола стала несоответствующая шаблону формулировка о статусе иностранного агента в видео о первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве.

«Вынуждены сообщить, что настоящий материал произведен <…> заслуженным учителем Российской Федерации Тамарой Натановной Эйдельман, которую так называемое министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов», — говорилось в маркировке.

Эйдельман внесли в реестр иноагентов 9 сентября 2022 года. Она назвала решение Минюста ожидаемым и заявила, что не будет маркировать свои материалы. В мае и июле на нее составили протоколы по статье об отсутствии плашки иноагента. По первому делу ее оштрафовали, рассмотрение второго суд отложил до 28 августа.

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За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст. 330.1 УК. Таким образом, если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах два раза в течение одного года снова совершить нарушение, можно лишиться свободы на срок до двух лет.

Теги
Тамара Эйдельман видео Никита Хрущев маркировка иноагент суд штраф
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