«Коммерсантъ» узнал детали проверки по делу о выселении детей из лагеря

«Коммерсантъ»: по делу о выселении детей из лагеря в Турции возбудят дело о мошенничестве

Следственный комитет планирует возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении туристической компании «Колибри-Тур МСК», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Эта компания организовала детский лагерь в Турции для нескольких десятков детей, однако в начале августа генконсульство России в Анталье сообщило, что российских школьников выселили из отеля из-за проблем с оплатой со стороны туроператора.

Как пишет «Коммерсантъ», компания не заплатила за проживание детей в отеле в Кемере, хотя получила от их родителей предоплату в размере десятков миллионов рублей. По данным издания, ФНС также изучает финансовую отчетность компании и это может стать основанием для налогового дела (ст. 199 УК).

В общей сложности компания направила на отдых около 90 детей в возрасте от шести до 17 лет. Проживание группы было организовано на базе отеля Omorfi Garden Resort.

По информации Ассоциации туроператоров, в ночь на с 2 на 3 августа администрация отеля выселила их на улицу из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания.

При этом представитель туроператора «Колибри» сказал ATOP, что из Omorfi Garden Resort детей переселили в связи с пожарами в Кемере, однако не смог предоставить организации какие-либо документы, подтверждающие оплату дальнейшего проживания детей в отеле. Детей переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, однако затем и он уведомил гостей о том, что номера оплачены только до 5 августа и после этого срока детей выселят.

На ситуацию отреагировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сообщила 5 августа, что 68 детей вернулись домой после произошедшего, остальные продолжили отдых с другим туроператором. Уполномоченная по правам человека также обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

Ассоциация туроператоров сообщала, что отдых детей был организован «не через туроператора и не по договору об оказании туристических услуг». Родители детей подписывали договоры с директором компании «Колибри-тур МСК» Натальей Маркиной.

«Коммерсантъ» писал, что деньги они также переводили на ее счет, а не на счет компании.

Маркина заявила СК, что детский отдых в Турции организует ее муж Вугар Алакбаров, сообщает издание. Он, в свою очередь, заявил СК, что переселить детей в другой отель пришлось из-за низкого сервиса и других нарушений в Omorfi Garden Resort. Алакбаров опроверг сообщения о том, что дети из-за долгов компании провели ночь на улице. Он также заявил, что билеты вернувшихся в Россию детей были оплачены туристической компанией.

СК организовал проверку, 9 августа ведомство сообщило, что председатель следственного комитета Александр Бастрыкин будет контролировать ее проведение.