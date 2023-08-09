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Разрушения в Сергиевом Посаде после взрыва на заводе. Видео

Появились кадры разрушений в Сергиевом Посаде после взрыва на заводе

Разрушения в Сергиевом Посаде после взрыва на заводе. Видео
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После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде во многих домах выбило окна. Также, по словам губернатора Московской области, был частично поврежден спорткомплекс «Луч» — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

Власти также эвакуировали сотрудников Загорского оптико-механического завода и детский сад, который находится неподалеку.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа. Он произошел на складе пиротехники.

Теги
Сергиев Посад Загорский оптико-механический завод взрыв Московская область
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