Япония выразила сожаление из-за решения Москвы по налоговому соглашению

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Правительство Японии сожалеет о решении Москвы приостановить налоговые соглашения с Токио и другими странами и направило соответствующий протест. Об этом сообщил на пресс-конференции генсек кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, передает Nikkei.

По его словам, это решение окажет влияние на деятельность некоторых японских компаний. «Мы постараемся собрать информацию и отреагировать должным образом», — сказал он.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ, который частично приостанавливает действие соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами, включая Японию, США и большинство европейских стран. Все эти страны входят в перечень недружественных стран.

Решение о приостановке действия отдельных пунктов СИДН связано с необходимостью «принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц», говорится в тексте указа президента.

Приостановка соглашений будет действовать «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений» или «до прекращения действия в отношении Российской Федерации этих международных договоров».

Несмотря на приостановку большинства положений, некоторые из них продолжают действовать. В их числе возможность зачета в одном государстве подоходного налога, выплаченного в другом государстве, и обмен информацией. Также продолжит работать взаимосогласительная процедура (межгосударственная медиация при решении спорных вопросов).

Правительству России поручили принять меры по снижению влияния на российскую экономику последствий приостановки действия перечисленных налоговых договоров.

Указ Путина реализует мартовские предложения Минфина и МИДа, нацеленные на то, чтобы принять ответные меры после включения России в черный список юрисдикций Евросоюза. Ранее некоторые положения СИДН были приостановлены в отношении Нидерландов и Латвии.