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Япония выразила сожаление из-за решения Москвы по налоговому соглашению

Япония направила протест России из-за решения приостановить налоговое соглашение
Фото: Ken Asakura / AFLO / Global Look Press
Фото: Ken Asakura / AFLO / Global Look Press

Правительство Японии сожалеет о решении Москвы приостановить налоговые соглашения с Токио и другими странами и направило соответствующий протест. Об этом сообщил на пресс-конференции генсек кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, передает Nikkei.

По его словам, это решение окажет влияние на деятельность некоторых японских компаний. «Мы постараемся собрать информацию и отреагировать должным образом», — сказал он.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ, который частично приостанавливает действие соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами, включая Японию, США и большинство европейских стран. Все эти страны входят в перечень недружественных стран.

Решение о приостановке действия отдельных пунктов СИДН связано с необходимостью «принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц», говорится в тексте указа президента.

Приостановка соглашений будет действовать «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений» или «до прекращения действия в отношении Российской Федерации этих международных договоров».

Несмотря на приостановку большинства положений, некоторые из них продолжают действовать. В их числе возможность зачета в одном государстве подоходного налога, выплаченного в другом государстве, и обмен информацией. Также продолжит работать взаимосогласительная процедура (межгосударственная медиация при решении спорных вопросов).

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Правительству России поручили принять меры по снижению влияния на российскую экономику последствий приостановки действия перечисленных налоговых договоров.

Указ Путина реализует мартовские предложения Минфина и МИДа, нацеленные на то, чтобы принять ответные меры после включения России в черный список юрисдикций Евросоюза. Ранее некоторые положения СИДН были приостановлены в отношении Нидерландов и Латвии.

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