В Тегеране из-за взрыва газа рухнул дом

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В жилом трехэтажном доме в Тегеране произошел взрыв, здание обрушилось, сообщает Farsnews. Дом, который находился в районе Джаванмард Гассаб на юге иранской столицы, рухнул, завалив обломками его обитателей и повредив прилегающие в нему здания.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа, сообщало агентство Mehrnews.

Всего из-под завалов были спасены 12 человек: семь мужчин и пять женщин, сообщил агентству IRNA представитель пожарной службы Тегерана Годратолла Мохаммади. Под завалами еще могут оставаться люди, добавил он. Farsnews также сообщает со ссылкой на представителя местного исламского совета, что один человек погиб, еще двое получили ожоги в результате происшествия.

Накануне в Тегеране во время работ по сносу незаконных построек погибли три человека и пятеро пострадали. Mehrnews сообщало, что погибшие были сотрудниками полиции, которые участвовали в сносе зданий.