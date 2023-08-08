МЧС: два человека погибли и четверо пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

Два человека погибли при взрыве газа в доме в Астрахани

Газ взорвался в квартире на четвертом этаже пятиэтажки около 11:50 мск. В результате погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщили в МЧС. После взрыва в доме начался пожар, его локализовали, а жителей эвакуировали

Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме на юге Астрахани, в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

Взрыв произошел около 11:50 мск. Газ, по информации ведомства, взорвался на четвертом этаже здания, после этого там начался пожар. Взрыв произошел в доме № 38 на улице Адмирала Нахимова, уточнили в МЧС.

После пожара в доме загорелись четыре квартиры, общая площадь возгорания составила 90 кв. м.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в квартире на четвертом этаже ударной волной выбило окна. Из дома, по данным агентства, эвакуировали 70 человек.

К 13:20 мск возгорание локализовали.

Ранее, 4 августа, газ взорвался в пятиэтажке в городе Канске Красноярского края. В результате пострадали 13 человек. Семерых из них госпитализировали, двоих — в тяжелом состоянии. Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что взрыв произошел при проведении работ по замене трубопровода. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда). В городе после произошедшего ввели режим ЧС.