В Колотиловке мужчина пострадал при падении «неустановленного объекта»

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В результате падения «неустановленного объекта» в селе Колотиловка пострадал мужчина, загорелся сенник на территории частного домовладения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В 7:30 утра произошло ЧП в селе Колотиловка Краснояружского района», — написал Гладков. Один мужчина пострадал от осколочного ранения стопы. Ему оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

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Обстоятельства произошедшего выясняют оперативные службы.

Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. За 31 июля по региону ВСУ выпустили 115 снарядов, мин и гранат, писал Гладков. Тогда между селом Колотиловка и поселком Прилесье взорвалось пять артиллерийских снарядов.

Накануне Гладков сообщил, что фрагменты сбитого украинского дрона повредили линию электропередачи в Белгородском районе. Губернатор не уточнил, над каким именно населенным пунктом это произошло.

Кроме того, губернатор рассказал об атаках беспилотников на село Журавлевка, а также о выпуске шести артиллерийских снарядов по селу Нехотеевка.