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Переворот в Нигере ,  
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Блинкен поговорил по телефону со свергнутым президентом Нигера

Глава Госдепа США Блинкен провел телефонный разговор с президентом Нигера Базумом
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Переворот в Нигере
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Mark Makela / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом американский политик сообщил в Twitter (новое название Х).

«Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса», — написал госсекретарь. Он подчеркнул, что США настаивают на немедленном освобождении президента и его семьи.

5 августа США приостановили часть программ помощи Нигеру. В Вашингтоне подчеркнули, что «предоставление американской помощи правительству Нигера зависит от демократического правления и уважения конституционного порядка».

Группа военных из президентской гвардии 26 июля захватила президента страны Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Местный портал Jeune Afrique писал, что свергнутый президент в последние дни думал о том, чтобы снять Чиани с занимаемой должности.

Переворот осудили ООН, США, ЕС и Африканский союз. Экономическое сообщество западноевропейских стран (ЭКОВАС) пригрозило, что может применить силу для восстановления конституционного порядка в стране, если мятежники не вернут власть свергнутому лидеру. Однако 7 августа они отложили вмешательство, поскольку у них не было достаточно времени на подготовку.

Накануне мятежники не пропустили делегации ЭКОВАС, ООН и Африканского союза в Нигер. При этом в ЭКОВАС заявили, что продолжат принимать меры для восстановления конституционного строя.

Теги
Энтони Блинкен Нигер Мохамед Базум телефонный разговор
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