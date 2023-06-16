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Минобороны сообщило об остановившем наступление Киева «Солнцепеке» в ДНР

Минобороны: «Солнцепек» остановил наступление ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» прервал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Новодонецкое в ДНР. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, наводчик-оператор тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» смог нанести огневое поражение наступающим силам ВСУ, в результате удара были убиты несколько десятков украинских военнослужащих и уничтожены две боевые бронированные машины. «Противник отступил, позиции российских войск были удержаны», — добавил Чехов.

ТОС-1А «Солнцепек» — российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Он считается одним из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск и сравним по мощи с системой залпового огня «Смерч».

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал ТАСС, что российские артиллеристы сорвали ротацию на передовых позициях трех подразделений ВСУ на купянском направлении. По его словам, в ходе боевых действий на этом направлении «экипажи ударных вертолетов К-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки войск «Запад» нанесли 11 ударов по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и специальной технике» 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Он добавил, что были уничтожены самоходные артиллерийские установки иностранного производства при помощи пушек «Гиацинт-Б».

Минобороны сообщило об остановившем наступление Киева «Солнцепеке» в ДНР
Минобороны сообщило об остановившем наступление Киева «Солнцепеке» в ДНР

Теги
Минобороны ДНР «Солнцепек» ВСУ
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