Власти Москвы предупредили жителей о грозах и ливнях 9 августа

Власти Москвы предупредили о ливнях и грозах 9 августа

Москвичей предупредили о грозе, сильном ветре и ливнях 9 августа. Об этом рассказал столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

«Утром 9 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении городского хозяйства.

Как сообщил центр погоды Фобос, «Москву уже в среду накроет сильнейшее на этой неделе ненастье». По прогнозу синоптиков, к концу дня выпадет около 20% месячной нормы осадков. Помимо Москвы, дожди накроют, в частности, Московскую, Тверскую и Смоленскую области.

Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец говорил, что аномальная жара в Москве пойдет на спад после 7 августа.

В первые месяцы лета погода в Москве была нестабильной: летние температуры сменялись резким похолоданием, в городе шли сильные дожди, из-за чего вода подтапливала станции метро и первые этажи зданий.