Воскресенье стало самым жарким днем лета в Москве

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В Москве зафиксирован самый жаркий день лета, сообщил РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Впервые в текущем летнем сезоне столбики термометров пересекли 30-градусную высоту. Уже к 11.00 температура воздуха составила +30,2 », — сказал он.

При этом аномальная жара пойдет на спад на предстоящей неделе, отметил Тишковец. 7 августа «столбики термометров в Центральной России «снова и в последний раз достигнут 30-градусной высоты». После этого температура должна понизится, прогнозируются дожди и грозы.

Температуры +30 в Центральной России до конца августа больше не ожидается, но «температурный фон ожидается по-летнему комфортным, во второй и третьей декадах будет превышать норму примерно на 1-3 градуса с пролонгацией тепла и метеорологического лета на начало осени», — подчеркнул специалист.

Накануне специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 5 августа стало самым теплым днем этим летом — температура достигала +29,2 градуса.

В первые месяцы лета погода в Москве резко менялась: летние температуры сменялись резким похолоданием, возникали заморозки. В течение июля в Москве шли сильные дожди, вода подтапливала станции метро, первые этажи зданий и улицы.