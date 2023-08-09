Глава Севастополя назвал «деградацией» госзакупку Citroen и отменил ее

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил уволить чиновников, оформивших госзакупку машины марки Citroen. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroen, по стартовой цене от 12 млн руб. Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране», — заявил Развожаев.

Он отметил, что «тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен», а сама операция по приобретению машины была отменена.

3 августа президент Владимир Путин потребовал от чиновников пересесть на отечественные автомобили. Он отметил, что министерства и ведомства России просили продолжить закупки машин, сделав упор на зарубежных производителей, но «это должно быть абсолютно исключено».

Госзакупку автомобиля объявили 7 августа. Учреждение собиралось приобрести в лизинг Citroen SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT за 12,7 млн руб. Ночью 8 августа, в 23:37 мск, заявка была отменена.

Россия считает Францию недружественной страной, которая поддержала против страны санкции. Кроме того, автомобильный концерн Stellantis, владеющий брендом Citroёn, в марте 2022 года сообщал о приостановке своего завода в Калуге после начала военной операции России на Украине.